В Госдуме не подтвердили введение новых ограничений из-за "омикрона"

В России не будут вводить дополнительные ограничительные меры из-за новой разновидности коронавируса "омикрон".

Также не планируется закрывать госграницу, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он сообщил, что в этом нет смысла, дополнительные меры не требуются.

Как считает парламентарий, несмотря на увеличение темпов вакцинации от COVID-19 в России, процесс иммунизации необходимо ускорить, чтобы вакцинировать 80% населения за полгода, "лучше даже еще быстрее".

Напомним, специалисты Роспотребнадзора готовят эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением ряда инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.