07 Декабря 2021
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Экономика В России
Строители (2021) | Фото: Накануне.RU

Правительство РФ утвердило квоту на привлечение 124 тыс. иностранных работников в 2022 году

В 2022 году квота на привлечение иностранных работников, приезжающих в Россию на основании визы, составит 124 тыс. человек.

Об этом следует из постановления главы кабмина премьера Михаила Мишустина.

По данным Минтруда, относительно 2019 года квота сокращена более чем на 14%, тогда она была равна 144,5 тыс. человек, пишет "Коммерсант".

Порядка 10% всех строителей, которые приедут в Россию из Узбекистана в рамках пилотного проекта по въезду мигрантов, будут работать на космодроме Восточный, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Теги: иностранцы, работники, гастарбайтеры



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