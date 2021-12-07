ИПЕМ: декарбонизация электроэнергетики России обойдется в 14–24 трлн рублей

Мероприятия по декарбонизации электроэнергетики России потребуют от 14 трлн до 24 трлн руб. инвестиций до 2050 года.

Об этом говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Согласно прогнозу, потребность в электроэнергии к 2050 году составит 1,32 трлн кВт ч в год с учетом планов развития генерации и программ поддержки строительства и модернизации мощностей.

При этом тарифы на электроэнергию к 2050 году могут обогнать инфляцию на 28%, пишут "Ведомости".

Напомним, как следует из аналитического обзора "ВТБ капитал", достижение углеродной нейтральности к 2060 году обойдется России в 102,7 трлн руб.