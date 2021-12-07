СМИ: в России может появиться свой Amazon

Российские власти хотят создать аналог Amazon для торговли драгоценностями.

Министерство финансов России планирует запустить онлайн-­маркетплейс по торговле драгоценностями. Как ожидается, он будет ориентирован на зарубежного покупателя. Об этом говорится в письме замглавы Минфина Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития Тиграна Саркисяна.

Министерство уже договорилось с белорусским Минфином провести пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для наращивания экспорта этой продукции из ЕАЭС на мировой рынок.

Замминистра предлагает Саркисяну принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР, сообщают "Ведомости".