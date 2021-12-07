В РФ создадут эпидкарту коронавируса с детализацией до дома

Специалисты Роспотребнадзора готовят эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением ряда инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

Эпидкарта будет электронной, на ней укажут сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома. При этом личные данные на атласе указываться не будут. Благодаря этому можно будет принять соответствующие меры безопасности.

Как считают эксперты, атлас поможет следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса "омикрон", пишут "Известия".

Напомним, у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили "омикрон"-штамм. Всего коронавирус был подтвержден у 10 человек, вернувшихся из Южной Африки.