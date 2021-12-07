Компания Евтушенкова может запустить в космос до 100 спутников

АФК "Система" планирует инвестировать в развитие спутникового флота компании "Спутникс", приобретенной в 2021 году.

Как ожидается, в ближайшие два года будет запущено около 100 малых космических аппаратов различного назначения. Как сообщил председатель совета директоров "Ситроникса", управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков, инвестиции составят несколько миллиардов рублей, сообщают "Ведомости".

Ранее бизнесмен Олег Тиньков опроверг информацию о том, что его коллега Евгений Евтушенков, владелец АФК "Система", вел с ним переговоры о покупке "Тинькофф-банка".