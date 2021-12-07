07 Декабря 2021
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Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Башкирии ввели обязательную самоизоляцию при подозрении на коронавирус

Жителей Башкортостана с подтвержденным заболеванием коронавирусом или с симптомами COVID-19, будут отправлять на обязательную самоизоляцию.

Эта же мера затронет тех, кто контактировал с ними. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе внес глава республики Радий Хабиров. Нововведение не затронет тех, кто прошел полный курс вакцинации в течение полугода или переболел в течение этого срока, при отсутствии у них симптомов заболевания.

Согласно документу, работники общественного транспорта регион, частные перевозчики и службы такси должны не реже двух раз в сутки проводить обработку поверхностей, которых пассажиры касаются руками, а также влажную уборку пола.

Тем временем, в Нефтеюганске, Кондинском районе, Урае и Нягани отменены ограничения для непривитых жителей, передаёт корреспондент Накануне.RU. Ограничения действовали с 22 ноября по 5 декабря.

Теги: Башкирия, коронавирус, самоизоляция



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