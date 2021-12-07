07 Декабря 2021
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Политика Санкт-Петербург
коллаж, Александр Беглов, сугробы, Санкт-Петербург (2019) | Фото: Накануне.RU

Беглов обвинил жителей Санкт-Петербурга в неубранном снеге во дворах города

Коммунальные службы Санкт-Петербурга справились с уборкой снега во дворах города, а в медленных темпах работ виноваты сами петербуржцы. Такое заявление сделал губернатор Северной столицы Александр Беглов во время выступления на «Радио России».

Недавно Санкт-Петербург столкнулся с циклоном «Бенедикт», из-за которого улицы города завалило снегом. По словам градоначальника, сотрудники коммунальных служб вели работу по устранению его последствий в непростых условиях. Тем не менее, как считает Беглов, они со своей задачей справились. При этом низкие темпы выполнения работ коммунальщиками обусловлены тем, что им мешали неправильно припаркованные машины петербуржцев, подчеркнул глава города.

«В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий циклона "Бенедикт". Службы справились: обеспечили транзит транспорта и пешеходов … Транспорт, припаркованный с нарушениями, мешает уборочной технике. Будут сделаны организационные выводы», — рассказал Беглов в эфире «Радио России».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в 2021 году для эффективной уборки городских улиц от снега будет достаточно 2,2 тысячи единиц спецтехники и 6,9 тысячи сотрудников. Однако обрушившийся на Северную столицу циклон «Бенедикт» продемонстрировал обратное — город столкнулся с катастрофической нехваткой как рабочих рук, так и специальной техники.

Теги: александр беглов, уборка снега, смольный, циклон бенедикт



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