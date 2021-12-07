07 Декабря 2021
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Общество Краснодарский край
больница, здравоохранение, рентген, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Цифровой рентгеновский диагностический комплекс в рамках госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения" получила еще одна больница Кубани

Ленинградская центральная районная больница на Кубани получила новый рентгеновский диагностический комплекс, передает корреспондент Накануне.RU.

Это современное цифровое оборудование было поставлено и установлено в рамках реализации госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» Краснодарского края.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Кубани, новый комплекс поставили в рентгеновское отделение хирургического корпуса взамен старого аналогового. Уже завершены пуско-наладочные работы, медицинский персонал прошел специальное обучение по эксплуатации комплекса.

больница, здравоохранение, рентген, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Цифровой аппарат снизит лучевую нагрузку на пациентов, благодаря высокому разрешению снимков врачам будет легче поставить правильный диагноз. Кроме того, результат исследования теперь можно записать на внешний носитель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба администрации Краснодарского края, также дооснащать больницы муниципалитетов продолжают по национальному проекту «Здравоохранение». В частности, по итогам 2021 года региональные сосудистые центры получат 30 единиц дорогостоящего медицинского оборудования.

Теги: кубань, рентгеновский комплекс, первичное звено здравоохранения



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