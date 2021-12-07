Виктория Лапина: Семья культуры Кубани еще больше сплотилась, активизировав все внутренние ресурсы

Как "семья культуры Кубани" сумела эффективно работать в уходящем 2021 году, почему хэштег #культураонлайн появился в обиходе жителей Краснодарского края, как программа "Творческие люди" стала актуальной для жителей сел Кубани и чем современная мода на hand made, "рукоделие" по-русски помогает реализации творческих амбиций кубанцев. Об этом, а также о том, что, где и когда случится в творческой, культурной сфере Кубани под Новый год, что можно будет увидеть, услышать, оценить лично или онлайн жителям и гостям Кубани рассказала в интервью Накануне.RU с министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

- Виктория Юрьевна, близится к завершению 2021 год – очень непростой для экономики, но, наверное, в первую очередь, для сферы культуры. Ведь ограничения, связанные с распространением ковида, наложили серьезные ограничения. Как учреждения культуры Кубани сумели в этих условиях организовать работу? Интересна ваша оценка.

- Культура всегда чутко реагирует на все процессы, которые происходят в обществе. Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая уже два года бушует в мире, конечно, внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности. Мы изменились. Но, могу сказать однозначно, что семья культуры Кубани за этот период еще больше сплотилась, активизировав все внутренние ресурсы. Наши учреждения культуры перестроили свою работу, наши работники освоили новые для себя форматы и условия работы, в обиход вошло устойчивое выражение с хэштегом – #культураонлайн. При этом мы рады, что пусть с ограничениями, смогли вернуться и к очной работе.

Сегодня афиши учреждений культуры Кубани включают как стационарные мероприятия, так и виртуальные – на их интернет-площадках. Каждое из направлений имеет свою аудиторию.

Ярким подтверждением этому, например, стало участие региона в IX ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств – 2021". Учреждения культуры нашего региона в ее рамках провели и опубликовали порядка 7 тысяч онлайн-мероприятий, которые набрали более миллиона просмотров! Театры и концертные залы, музеи и библиотеки, выставочные залы и культурно-досуговые учреждения по традиции подготовили для своих виртуальных гостей тематические мероприятия. Это видеолекции и мастер-классы, вирутальные экскурсии и видеорассказы, онлайн-квесты по театральному закулисью и миру живописи, книжные видеообзоры, арт-викторины, онлайн-концерты и многое другое. Формат "онлайн" позволил в полной мере реализовать девиз акции "Искусство объединяет", ведь интернет-пространство стирает все границы и позволяет объединить искусство всех регионов России и зрителей всей страны!

Но при этом, конечно, о виртуальном пространстве мы все же говорим, как о дополнительном поле деятельности учреждений культуры. Ведь живые эмоции от встречи зрителей с артистами, погружения в эстетику новой художественной выставки или магию тепла редкой книги в руках не заменит никакой, даже самый качественный экран.

- Вы неоднократно подчеркивали, что для края вопрос кадров в сфере культуры более, чем важен. На Кубани действует проект «Творческие люди». Недавно лучшие работники сельских учреждений культуры региона получили господдержку. Как сейчас с профессиональными кадрами культурных учреждений на Кубани обстоит дело? Какая работа ведется в этом направлении?

- Наш губернатор Вениамин Иванович Кондратьев говорит: "Главное богатство края – это люди". В отрасли культуры региона работают 26 тысяч человек, и я горжусь и благодарю каждого, кто составляет нашу дружную команду! Главное богатство нашей культуры – это люди!

Основной кадровый ресурс отрасли – образовательные учреждения сферы культуры региона. Краснодарский край – один из крупнейших регионов Российской Федерации по численности обучающихся. В настоящее время по этому показателю край занимает 3 место после Москвы и Московской области. Сегодня в детских музыкальных, художественных школах, детских школах искусств края обучаются 76 тысяч одаренных детей. Эти дети – будущее культуры Кубани, главный кадровый резерв театров, музеев, библиотек, клубов, школ, колледжей искусств, концертных организаций – от крупнейших, расположенных в больших городах края, до самой отдаленной от краевого центра сельской глубинки.

Для юных талантов в крае проводится большая системная работа по обновлению материальной базы детских школ искусств, чтобы дети обучались исполнительскому мастерству, изобразительному, хореографическому, театральному искусству на высококачественных музыкальных инструментах, натюрмортном фонде, с новым современным оборудованием – компьютерами, микрофонами, программным обеспечением, новой учебной литературой.

Эта работа проводится администрацией Краснодарского края и министерством культуры региона в рамках соглашений с Минпромторгом России. За три года детские школы искусств края получили 185 пианино, 46 комплектов ударных и 18 комплектов духовых инструментов.

С 2019 года данная работа ведется в рамках проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", благодаря которому наши школы уже получили более 500 новых инструментов. В 2022 году инструменты получат еще 25 школ, в том числе единственная в России специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей в г. Армавире. Еще в 22 школах и трех колледжах искусств региона укрепим материально-техническую в 2024 году.

Также благодаря нацпроекту "Культура" в рамках проекта "Творческие люди" наши работники имеют уникальную возможность повышать свою квалификацию в ведущих вузах страны, на базе которых созданы Центры непрерывного образования. Так, например, в этом году работники отрасли культуры Краснодарского края обучались на курсах повышения квалификации в Казанском государственном институте культуры, Российской государственной библиотеке, Челябинском государственном институте культуры, Пермском государственном институте культуры, Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова, Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Краснодарском государственном институте культуры и др. За три года в рамках нацпроекта отточить профессиональное мастерство смогли уже 3346 работников отрасли культуры Кубани!

Развивать кадровый потенциал очень важно, ведь квалифицированный специалист – гарантия качества нашей культурной среды! И конечно, каждый профессионал должен быть вознагражден за свою работу. С этого года в рамках проекта "Творческие люди" реализуется важная инициатива, направленная на определение и поощрение сельских учреждений культуры и их работников.

По итогам конкурса государственную поддержку получили 24 лучших учреждения культуры Краснодарского края, расположенных в сельских поселениях, и 61 лучший работник. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено 8 млн рублей из всех уровней бюджета: по 145 тысяч рублей получили учреждения-победители и по 73 тысячи рублей – каждый работник!

Предпочтение отдавалось учреждениям с творческими проектами, направленными на сохранение народных традиций края, а также на приобщение жителей к достижениям культуры. Среди специалистов отмечены те, кто внедряет новые формы работы с населением и обладает высоким профессиональным мастерством.

- В крае идет активная работа по модернизации учреждений культуры и в том числе сельских. Какой объем средств и в рамках каких программ на это расходуется? Почему акцент именно на сельских учреждениях? И будет ли эта работа продолжена в 2022 году?

- Модернизация культурно-досуговых учреждений в сельской местности, действительно, одна из приоритетных задач отрасли культуры в нашем регионе, потому что сеть клубов и домов культуры на Кубани достаточно обширная – 1079 учреждений, и 90 % из них работают в хуторах, селах и станицах. Они являются средоточием всей творческой жизни в маленьких поселках и главным культурным центром небольших городов.

Мы живем в уникальном регионе с богатой культурой и сильными народными традициями, которые особенно щедро представлены именно в сельской местности. Наша задача сохранить эту культуру и создать хорошие условия для развития.

Благодаря государственной программе Краснодарского края "Развитие культуры" и большой поддержке нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева значительно вырос объем субсидий на ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры, детских школ искусств, библиотек, театров и кинотеатров – с 15 млн в 2015 до почти 550 млн в 2020 году (в 37 раз), а количество учреждений, получивших поддержку, увеличилось с 5 до 148 единиц.

В этом году на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 121 муниципального учреждения культуры было направлено 453 млн рублей. Таким образом с 2015 года по госпрограмме поддержку получили уже 522 учреждения культуры, среди которых и объекты проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

Конечно, эта работа будет продолжена и в 2022 году. В данный момент формируется бюджет. Полный перечень участников госпрограммы на следующий год станет известен после завершения конкурсного отбора.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о реализации регионального проекта «Культурная среда». Что в 2022 году предстоит сделать?

- Главная цель проекта "Культурная среда" – увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

В рамках данного проекта в 2019-2020 годах в Краснодарском крае удалось отремонтировать 20 домов культуры, создать 8 новых цифровых кинозалов, обеспечить музыкальными инструментами и материалами 25 детских школ и три колледжа искусств, в Лабинске была открыта первая в рамках нацпроекта модельная библиотека.

В текущем году открыто еще четыре модельные библиотеки – в Крымске, Новороссийске, Ейске и ст. Октябрьской Крыловского района. Отремонтированы детская школа искусств в Анапе и детская художественная школа в пгт.Ильском Северского района, в школах ст.Полтавской Красноармейского района и Краснодара ремонтные работы завершаются.

В полном объеме завершены ремонтные работы в 8 из 10 запланированных досуговых учреждениях – в с.Гарбузовая Балка Брюховецкого района, п.Комсомольском Кореновского района, х.Павловском Крымского района, п.Образцовом Ленинградского района, ст.Незамаевской Павловского района, а.Коноковском Успенского районах, ст.Полтавской Красноармейского района и ст. Имеретинской города Горячий Ключ.

Завершаются работы в домах культуры пос. Кучугуры Темрюкского района и с. Безымянного в Горячем Ключе.

Также ведется монтаж оборудования в 3 кинозалах региона – в Новокубанском культурно-досуговом центре им.В.И.Наумчиковой Новокубанского района, Доме культуры ст. Рязанской и культурно-развлекательном центре с. Великовечного Белореченского района. Таким образом к концу года доступ к современному цифровому кинопоказу получат около 50 тысяч жителей населенных пунктов, где в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.

На следующий год в рамках проекта "Культурная среда" мы планируем начать строительство клуба со зрительным залом на 200 мест в с.Сукко в Анапе. Такая необходимость здесь назрела давно. И вот благодаря нацпроекту "Культура" мечта жителей поселка исполнится. Проект рассчитан на два года.

Также запланирован ремонт еще четырех клубных учреждений – в х.Большие Челбасы Каневского района, ст.Тбилисской Тбилисского района, п.Советском и х.Танцура Тимашевского районов.

Отремонтируем две детские школы искусств – в ст. Выселки Выселковского района и пгт. Псебай Мостовского района.

По модельному стандарту переоснастим 6 муниципальных библиотек – в Тихорецком, Отрадненском, Курганинском, Ейском районах и городе Армавире.

Впервые в рамках нацпроекта в 2022 году будем ремонтировать и оснащать муниципальные музеи. Финансирование предусмотрено на капитальный ремонт Курганинского исторического музея. Пять музеев Краснодарского края получат новое техническое оснащение – в Армавире, Гулькевичах, Курганинске, Крымске и Абинске.

Таким образом планомерно благодаря национальному проекту "Культура" наша культурная среда качественно преображается, открывая новые возможности жителя края в самых отдалённых его уголках.

- Что сегодня предлагают Дома культуры в отдаленных уголках края - это театральные, танцевальные, вокальные кружки или прикладное творчество? Чего больше? Какое внимание уделяется детской аудитории?

- Дома культуры предлагают жителям разнообразный перечень возможностей для творческой деятельности. Например, организована работа более 2 тысяч вокальных коллективов, которые посещают более 37 тысяч человек. Хореографические коллективы, которых в Домах культуры насчитывается порядка 1800, посещают более 40 тысяч человек. Эти два направления традиционно остаются самыми массовыми и востребованными у населения.

Вместе с тем современная мода на hand made, "рукоделие" по-русски, вносит свои коррективы в деятельность клубных формирований. Мы наблюдаем существенный спрос на работу коллективов и студий декоративно-прикладного искусства. Их в крае уже около тысячи с числом участников более 17 тысяч человек. Сегодня по массовости это творческое направление занимает третье место, значительно потеснив коллективы театральной направленности. Хотя театральные коллективы по-прежнему остаются в почете. В Домах культуры работает более 850 подобных коллективов, которые посещают 16 тысяч человек.

Всего в культурно-досуговых учреждениях края действует 13,5 тысяч клубных формирований, которые посещают более 300 тысяч человек. Особое внимание, кончено, уделяется детям. Большая часть клубных формирований направлена на вовлечение в творческую деятельность юных жителей края. У нас более 7,3 тысяч формирований для детей в возрасте до 14 лет, которые посещают более 162 тысяч человек. Более 2,7 тысяч формирований работают для молодежи в возрасте до 35 лет, их посещают более 60 тысяч человек.

Популяризации детского творчества и приобщению детей к творческому процессу способствуют краевые фестивали и конкурсы, которые помогают ребенку найти себя и раскрыть в себе способности и таланты. Это фестиваль фольклорных коллективов "Кубанский казачок", конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова, краевой фестиваль художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, "Вместе мы сможем больше" и другие.

Особое значение в этом перечне отводится уникальному творческому проекту – краевому фестивалю-конкурсу детского художественного творчества "Адрес детства – Кубань", прослушивания которого уже стартовали в муниципальных образованиях края. В соответствии с действующим режимом повышенной готовности конкурсные прослушивания осуществляются точечно, без зрителей, исключительно на "домашних" репетиционных площадках участников, прошедших первый – дистанционный этап. Подобный формат проведения фестиваля-конкурса позволит сохранить привычный масштаб события, позволяющего каждому юному жителю Кубани заявить о себе, но в то же время – соблюсти все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

В целом, отмечу, что сегодня на Кубани действует обширная сеть учреждений культуры, чья деятельность направлена на создание условий для многогранной и разносторонней культурной жизни населения. Наряду с Домами культуры это библиотеки и музеи, театры и концертные учреждения, кинотеатры и учреждения дополнительного образования детей и молодежи – всего более 2,5 тысяч.

- Все дети Кубани, да и их родители, в эти дни с нетерпением ждут новогодние спектакли? Что готовят в рамках новогодней кампании 2021-2022 годов государственные театрально-концертные учреждения региона?

- Новый год – волшебное время и, конечно, учреждения культуры по традиции сделают все возможное и невозможное, чтобы сказка состоялась!

Новогодняя кампания стартует с середины декабря и продлится до середины января.

Краснодарское творческое объединение "Премьера" им.Л.Г.Гатова откроет праздничный театральный калейдоскоп самым новогодним спектаклем в репертуаре любого театра – балетом "Щелкунчик" П.И.Чайковского в исполнении артистов театра балета Юрия Николаевича Григоровича. К слову, сам Мастер 2 января 2022 года отметит свое 95-летие! И к этому событию театр готовит праздничный концерт, который станет настоящей жемчужиной всей новогодней кампании! Также в новогодней программе "Премьеры" "Летучий корабль" и "Приключения Буратино" в исполнении артистов Музыкального театра, "Ночь перед Рождеством", "Маленький принц", праздничный "Кинохит-коктейль холл" Государственного кубанского духового оркестра с дефиле Дедов Морозов для гостей, праздничные концерты в фойе театра готовят также Государственный кубанский казачий ансамбль "Криница" и Биг-Бенд Георгия Гараняна. В канун новогодней ночи по доброй традиции состоится "Новогодний бал в "Премьере". В этом году его покажут два раза, чтобы несмотря на ограничения по заполняемости зала посмотреть его смогли все желающие.

Государственный академический Кубанский казачий хор в январе покажет традиционные "Рождественские концерты".

Краснодарская филармония им.Г.Ф.Пономаренко для юных зрителей и их родителей готовит три красочных спектакля: "Новогоднее путешествие снеговика", "Тайна сказочного королевства" и "Гуси-Лебеди". Оригинальные сюжеты, масштабные декорации, авторские костюмы, новогодние хороводы и яркие персонажи – новогодние спектакли филармонии станут прекрасным подарком к празднику. В новогодней программе филармонии также яркие праздничные гала-концерты "У ворот снеговорот", "Новогодняя фантазия", концерт квартета "Адажио" "Звенит январская вьюга" и другие. А 24 декабря для всех поклонников душевных песен Григория Федоровича Пономаренко состоится концерт коллективов филармонии "Песни родному краю", посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора.

Краснодарский академический театр драмы им.М.Горького в рамках новогодней кампании представит спектакли "Золушка", "Чудеса тридевятого царства", "Конек-Горбунок" и "Снежная королева". Также в предпраздничные дни театр покажет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке К.Солдатова.

Краснодарский краевой театр кукол покажет спектакли для самых маленьких "Новогоднее представление. Заюшкина избушка", "Вокруг света за 60 минут" и представит премьеру постановки "Кубанские балачки" режиссера П.Романычева.

Театр Защитника Отечества приглашает на "Новогодний Переполох. Вождь краснокожих" и готовит премьеру спектакля "Сын полка" по одноименной повести В.Катаева.

Новогоднюю программу "Елка в цирке" готовит Краснодарский государственный цирк.

Более подробная информация размещена на официальных сайтах учреждений культуры. Программа новогодней кампании насыщенная и разнообразная, поэтому, уверена, будет интересна как детям, так и взрослым. Ведь понятие новогоднего чуда существует вне возраста!

- А можно ли будет воспользоваться "Пушкинской картой" при покупке билетов на эти спектакли? Как это сделать и как вообще проект работает в нашем регионе?

Конечно, можно и даже нужно! Большинство перечисленных спектаклей и концертов входят в афишу программы "Пушкинская карта", которая постоянно расширяется.

Проект реализуется по всей стране уже 2 месяца. Это программа социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, которая стартовала 1 сентября текущего года во всех субъектах Российской Федерации по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

На сегодняшний день в системе "ProКультура.РФ" в личном кабинете нашего региона зарегистрировано 41 учреждение культуры, которые предлагают посетить в рамках программы порядка 300 мероприятий. Это спектакли и концерты, выставки и экскурсии, фестивали и мастер-классы, познавательные программы и кинолекции, а также антрепризные представления и творческие встречи.

Воспользоваться программой очень просто. Карта именная, поэтому молодому человеку нужно лично зайти на портал Госуслуги или скачать приложение "Госуслуги. Культура", подтвердить учетную запись, оформить виртуальную карту, на которой уже будет 3 тысячи рублей. Далее – открыть афишу в приложении, на портале "Культура.РФ" или на сайте учреждения культуры, которое хотите посетить, выбрать спектакль и оплатить "Пушкинской картой" билет. Важно! Нужно успеть потратить эти деньги до конца года. Потому что с 1 января сумма обнулится и на карту придут новые 5 тысяч рублей! Прекрасное подспорье для семейного бюджета.

Вместе с тем, важно, что в новом году молодые люди смогут потратить эти деньги не только на билет в театр, музей или концертных зал, но и на поход в кино. Обладатели "Пушкинских карт" смогут посмотреть отечественные картины, снятые при поддержке Фонда кино и Минкультуры России. Новая опция станет доступна с февраля 2022 года.

- И вопрос в завершение. Мы все понимаем, что так называемые ограничения и в следующем году, скорей всего, будут влиять на жизнь общества. И культурную сферу прежде всего. На ваш взгляд, Кубань сумела найти решения – цифровые – которые позволят эффективно работать?

- Здесь все зависит от восприятия. И, мне кажется, правильнее говорить не об ограничениях, а все-таки о возможностях. Ведь сегодня у нас есть возможность пойти в любимый театр, музей, на концерт, на очные занятия в школу искусств, колледж и вуз или за книгой в библиотеку. Да, есть новые правила посещения учреждений культуры, но они все-таки дают нам возможность!

В условиях действующего режима повышенной готовности все учреждения культуры Кубани работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые адресованы как самим учреждениям, артистам, сотрудникам, так и зрителям, посетителям. На входе вам обязательно измерят температуру, попросят надеть медицинскую маску и предложат обработать руки антисептиком. Все эти требования направлены прежде всего на защиту нашего с вами здоровья! Так же как и заполняемость залов на 50 % от вместимости, и призыв к вакцинации. Нам необходимо выработать коллективный иммунитет, чтобы победить коварный ковид.

Призываю всех с пониманием и ответственностью относиться к данным мерам, чтобы сохранить свое здоровье и стабильную эпидобстановку.

А по поводу решения, которое позволяет эффективно работать, думаю, можно сказать, что мы его нашли – это профессиональная команда, любящая свое дело, для которой нет невыполнимых задач. В условиях пандемии работники культуры Кубани освоили новые навыки и даже профессии для того, чтобы соответствовать веяниям времени и ни на день не расставаться со зрителями, посетителями, учениками и читателями!

С наступающим Новым годом! До встречи с искусством!