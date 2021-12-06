07 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре замглавы "Дирекции особо охраняемых природных территорий" наказана за кражу бюджетных миллионов

Ханты-Мансийский районный суд наказал за мошенничество бывшего заместителя директора бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

По данным следствия, в 2015-17 гг. обвиняемая и другие работники "дирекции" создали преступную группу ради кражи бюджетных денег. Они изготовили фиктивные платежные поручения, в которых завысили суммы, подлежащие выплате в качестве заработной платы, расходов на оплату проезда к месту отдыха, командировочных расходов. В результате бюджет Югры потерял 5,9 млн руб.

Суд приговорил замдиректора к четырём годам двум колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении четырёх других работников учреждения рассматривают в суде.

Теги: Дирекция особо охраняемых природных территорий, бюджет ХМАО



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