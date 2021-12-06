"Mash": в ПГНИУ во время нападения на вуз не работала сигнализация – техника была неисправна

В ПГНИУ, на который напал студент Тимур Бекмансуров, не работала сигнализация – её якобы установили неисправной, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В пермском университете, где Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, не работала сигнализация – 35 млн руб., выделенные на неё, таинственно исчезли. Очевидцы трагедии говорят, что во время нападения не было ни сирен, ни оповещений. Руководство оправдывалось тем, что охранника убили первым, поэтому он не смог нажать тревожную кнопку. Но группа ревизоров управления Федерального казначейства всё равно начала проверку. Закончилась она только 29 ноября, и полностью опровергла аргументы руководства ВУЗа. В наши руки попали документы проверки, которые подтверждают: оповещения и сигнализаций не было, потому что они не работали. Более того, техника была закуплена на федеральные деньги, а принята уже неисправной. Очевидно, это нарушает целый ряд статей. Ущерб оценили в 35 млн 676 тыс. 587 руб.", - предполагает Telegram-канал "Mash".

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.