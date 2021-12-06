В РПЦ высказались о возможной встрече патриарха и Папы Римского

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Иларион прокомментировал возможную встречу патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В двадцатых числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов – возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены", - цитирует владыку официальный портал ОВЦС.

Говоря о визите главы РПЦ в Финляндию, митрополит Иларион отметил, что в адрес патриарха ещё несколько лет назад поступило приглашение от главы Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, православного архиепископа Финляндского и католического епископа Хельсинки.

"Однако с тех пор "много воды утекло", изменилась межправославная ситуация, началась пандемия. В настоящий момент подготовка этого визита приостановлена. Относительно визита Папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался. Надеюсь, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказал глава ОВЦС.