06 Декабря 2021
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Армия и ВПК В России За рубежом
автомат Калашникова (2014) | Фото:twitter.com/RostecRussia

Индия будет производить автоматы Калашникова по лицензионному соглашению

Россия и Индия подписали соглашение о лицензионном производстве в Индии автоматов Калашникова АК-203, документ подписали главы оборонных ведомств стран – Сергей Шойгу и Раджнатха Сингха. Подписанию предшествовали переговоры, на которых были согласованы все условия проекта, передает "Военное обозрение" со ссылкой на индийские СМИ.

Договор предполагает производство в Индии более 500 тыс. автоматов данной модели, стоимость партии превысит $677 млн. Производство может быть организовано в начале 2022 года.

Ранее Индия хотела производить автоматы Калашникова на совместном российско-индийском предприятии при полной локализации производства. Речь шла о 700 тыс. автоматов, которые предполагалось поставлять и на экспорт.

Данная модель автомата – АК-203 – будет поставляться на вооружение индийской армии, которая пока использует автоматы национального производства INSAS, они стоят на вооружении с 1998 года.

Теги: индия, автомат калашникова, армия, локализация



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