Суд в Челябинске не смягчил приговор жителю, осужденному за сбыт поддельных денег

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор местному жителю, осужденному к 2 годам 3 месяцам в колонии общего режима за сбыт поддельных денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Осенью 2020 года мужчина купил на одном из сайтов через закладки поддельные пятитысячные банкноты. Фальшивыми купюрами он расплачивался в магазинах Челябинска, Копейска, Златоуста. Кассиры не замечали, что деньги поддельные, признаки подделки обнаруживались впоследствии в отделениях банков.

Адвокат осужденного просил смягчить приговор и назначить условное отбывание наказания. Однако суд апелляционную жалобу не удовлетворил.