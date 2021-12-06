06 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске не смягчил приговор жителю, осужденному за сбыт поддельных денег

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор местному жителю, осужденному к 2 годам 3 месяцам в колонии общего режима за сбыт поддельных денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Осенью 2020 года мужчина купил на одном из сайтов через закладки поддельные пятитысячные банкноты. Фальшивыми купюрами он расплачивался в магазинах Челябинска, Копейска, Златоуста. Кассиры не замечали, что деньги поддельные, признаки подделки обнаруживались впоследствии в отделениях банков.

Адвокат осужденного просил смягчить приговор и назначить условное отбывание наказания. Однако суд апелляционную жалобу не удовлетворил.

Теги: суд, приговор, фальшивые деньги,



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