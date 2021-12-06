06 Декабря 2021
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Экономика Сибирский ФО В России
Виктория Абрамченко, Росреестр (2016) | Фото:http://ac.gov.ru/

В продолжение идеи Шойгу: Абрамченко поручила разделить Сибирь на промкластеры

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которой не так давно поручили курировать Сибирский федеральный округ, предложила разбить его на промышленные кластеры. Проектом займется ведомство министра экономического развития Максима Решетникова. Автором же идеи можно считать министра обороны Сергея Шойгу – он выступал за такую разбивку региона, а также за создание в Сибири нескольких новых промышленных городов до 1 млн жителей. О городах, правда, в плане Абрамченко пока ничего не говорится.

По данным РБК, вице-премьер предлагает разделить федеральный округ на следующие кластеры: сельское хозяйство, лес и строительные материалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника. Так, по ее мнению, регион сможет достигнуть опережающих темпов развития, которых от нее и ждут как от куратора округа.

Предполагается, что Минэк представит для каждого кластера якорные инвестпроекты, причем они должны подразумевать наращивание выпуска продукции высоких переделов и максимизации добавленной стоимости, снижение капитальных затрат инвесторов на инфраструктуру.

Также с помощью разбивки на кластеры Абрамченко надеется повысить развитие сети дорог – автомобильных и железнодорожных, создать логистические хабы и т.д.

Теги: виктория абрамченко, сергей шойгу, сибирь, промышленность, кластер



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