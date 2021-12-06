Губернатор Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в Прикамье особой экономической зоны

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе Особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Специализация ОЭЗ "Пермь" - химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Планируется, здесь будет создано более 1,5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

Резиденты ОЭЗ в ближайшие 49 лет получат налоговые преференции: льготы по уплате налога на прибыль, налога на имущество, транспортного и земельного налога и ряда других. Это позволит бизнесу вкладывать сэкономленные средства в долгосрочное развитие. Пермский край, в свою очередь, получит новые возможности для привлечения инвесторов. Кроме того, проект даст мощный импульс развитию малому и среднему бизнесу смежных отраслей.

Планируется, что резидентами станут компании "Группа Полипластик", "Пермский завод промоборудования", "Пермская финансово-производственная группа" и "Пермская судоверфь". Заключено соглашение о взаимодействии с СИБУРом.

Сообщается также, что заявка будет рассмотрена правительством РФ.