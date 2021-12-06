Губернатор Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в Прикамье особой экономической зоны

06 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в Прикамье особой экономической зоны

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе Особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Специализация ОЭЗ "Пермь" - химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Планируется, здесь будет создано более 1,5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

Резиденты ОЭЗ в ближайшие 49 лет получат налоговые преференции: льготы по уплате налога на прибыль, налога на имущество, транспортного и земельного налога и ряда других. Это позволит бизнесу вкладывать сэкономленные средства в долгосрочное развитие. Пермский край, в свою очередь, получит новые возможности для привлечения инвесторов. Кроме того, проект даст мощный импульс развитию малому и среднему бизнесу смежных отраслей.

Планируется, что резидентами станут компании "Группа Полипластик", "Пермский завод промоборудования", "Пермская финансово-производственная группа" и "Пермская судоверфь". Заключено соглашение о взаимодействии с СИБУРом.

Сообщается также, что заявка будет рассмотрена правительством РФ.

Теги: особая экономическая зона, ОЭЗ, Дмитрий Махонин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7075

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети