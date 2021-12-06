06 Декабря 2021
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Экономика СЗФО В России За рубежом Санкт-Петербург
франция руан (2006) | Фото: Накануне.ru

Европа отобрала из своих ПГХ уже четверть газа, запасенного в этом году

Из подземных газовых хранилищ Европы на 4 декабря отобрано уже около четверти (23,4%) объема газа, запасенного в этом году, таковы данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается "Газпром".

В газовой компании считают, что один из факторов повышенного потребления газа – холодная зимняя погода – распространяется в этом году и на северо-запад России. Так, в минувшие сутки в Санкт-Петербурге была зафиксирована самая низкая для начала декабря температура воздуха за последние 128 лет. Тему аномальных холодов в регионе сегодня обсуждали на оперативном совещании "Газпрома" по вопросам режимов работы единой системы газоснабжения.

Теги: подземное газовое хранилище, газпром, европа, холода



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