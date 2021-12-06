На Урале врачи вылечили 7-месячных тройняшек, заболевших коронавирусом

Сегодня врачи ГКБ №40 в Екатеринбурге наконец выписали семимесячных тройняшек, заболевших ранее коронавирусом. Об этом в своем Instagram написал глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, это первый подобный случай в практике свердловских врачей за весь период пандемии.

"Сегодня из ГКБ №40 выписались 7-месячные тройняшки Дарина, Кристина и Виктория. Они переболели COVID-19 вместе с мамой Ульяной. Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста - такого в практике в эту эпидемию еще не было. Сегодня вся семья здорова и вместе с папой Дмитрием уезжает домой в Свободный", - рассказал губернатор.

Как сообщили в местном оперштабе, вся семья Перминовых была госпитализирована 20 ноября. Отец девочек хоть и не болел, но принял решение помогать медперсоналу и морально поддерживать супругу и дочерей. Молодая мама попала в больницу с двухсторонней пневмонией с поражением до 25% легких. У девочек – высокая температура и двухстороннее воспаление легких. Но хуже всего было маленькой Виктории, которой потребовалось 10 суток, чтобы справиться с лихорадкой.

"В целом все самое страшное, опасное уже позади. Сейчас малышки восстанавливаются. Две недели домашний режим мы рекомендуем. В целом же коронавирусная инфекция у детей сейчас может протекать тяжело, поэтому настоятельно рекомендуем родителям соблюдать все меры безопасности – избегать посещения мест скопления людей, носить маски, поскольку чаще всего дети заражаются в семье", – сказала заведующая 6 инфекционным отделением ГКБ 40 Анна Овчинникова.

По словам Ульяны Перминовой, после случившегося, они с мужем решили привиться против COVID-19, как только будет возможно. Ранее они этого не делали, поскольку имели медотводы. У девушки они были связаны с родами и кормлением.

Напомним, что в Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. По данным областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 682 новых случая заболевания. Наблюдается тенденция к снижению: если в субботу в регионе выявили 692 новых случая ковида, то в воскресенье - уже 687.