Минск запретил ввоз товаров из стран, применяющих антибелорусские санкции

Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров из стран, применяющих санкции против республики.

Кроме того, Минск расширил списки лиц, чей въезд нежелателен из-за дискриминации "белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций". Об этом сообщается на сайте МИД Белоруссии.

Также отмечается, что белорусские власти в качестве ответа на санкции против авиакомпании "Белавиа" примут аналогичные меры в отношении авиаперевозчиков ЕС и Великобритании.

На этой неделе США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под которые попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Ограничительные меры введены из-за ситуации с мигрантами на границе белорусско-польской границе.