Дачную амнистию не будут распространять на особо охраняемые природные территории

Из законопроекта Крашенинникова-Турчака о продлении дачной амнистии исключили пункт, согласно которому узаконить свои владения могут и хозяева недвижимости на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Этот вопрос во время обсуждения законопроекта в первом чтении в Госдуме вызвал больше всего сопротивления и негативных комментариев. Аналогичного мнения придерживается и правительство – оно выступило против распространения амнистии на ООПТ.

"Правительство боится, что в этих охраняемых зонах мы не сможем обеспечить порядок", - заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во время обсуждения поправки в комитете. Сам он считает, что это несправедливо: граждане должны иметь возможность воспользоваться законом и на ООПТ, если у них там дачи.