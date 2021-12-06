Экс-главе МУГИСО предъявлено новое обвинение

Экс-главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову предъявлено новое обвинение.

Как пишет издание 66.RU, согласно обвинению, с которым в данный момент знакомится Пьянков, бывший министр создал преступную группу, занимавшуюся выводом бюджетных средств через фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в государстве Белиз. По данным издания, новые статьи обвинения дополнили фактуру уголовного дела, которое еще в 2018 году следствие безуспешно пыталось утвердить в прокуратуре.

Три года назад список обвиняемых состоял из 10 человек, а сейчас увеличился до 12. По информации источников, помимо самого Пьянкова в списке значатся экс-замминистра Артем Богачев, Константин Никаноров, действующий первый заместитель главы МУГИСО Елена Николаева, а также юристы и близкие друзья Пьянкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексею Пьянкову предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). При этом экс-министр не стал сотрудничать со следствием.

Летом в поддержку Пьянкова высказывался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.