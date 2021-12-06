06 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото

Банк Нижнего Тагила обманул инвалида по зрению, заставив подписать договор страхования

Сотрудник банка в Нижнем Тагиле обманул 82-летнего клиента-инвалида по зрению, заставив подписать договор страхования с невыгодными условиями. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, которая и вступилась за пенсионера.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что потерпевший долгое время пользовался услугами кредитного учреждения для хранения собственных накоплений и получения по ним прибыли в виде процентов по договорам банковского вклада. В тот день пенсионер пришел в офис для продления договора банковского вклада, однако сотрудник банка предложил ему заключить договор "на выгодных условиях" на длительный срок. Договор был написан мелким шрифтом в 2 мм., из-за чего потерпевший не мог его прочитать. Те самые "выгодные" условия он попросил озвучить сотрудника банка, после чего и подписал договор.

Только спустя две недели пенсионер узнал, что подписал договор страхования с выплатой инвестиционного дохода сроком на шесть лет, по условиям которого возврат внесенных денежных средств ему не гарантирован.

"По результатам проверки прокуратура в интересах пенсионера направила исковое заявление к кредитному учреждению о признании недействительным договора страхования жизни и применении последствий недействительной сделки в виде возврата денежных средств, уплаченных в качестве страховой премии", - рассказали в прокуратуре.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора в полном объеме, признав договор недействительным и взыскав в пользу истца 700 тыс. рублей. Решение суда ответчиком исполнено.

Теги: Нижний Тагил, прокуратура, пенсионер, инвалид, кредитное учреждение



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