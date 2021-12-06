Бутина попросила генпрокурора проверить движение "Сорок сороков"

06 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Мария Бутина (2018) | Фото: Посольство России в США

Бутина попросила генпрокурора проверить движение "Сорок сороков"

Депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина направила на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить деятельность движения "Сорок сороков" на предмет распространения фейков о вакцинации от коронавируса.

"На мое имя поступило обращение гражданина Т.Ф. Татаренкова о деятельности движения "Сорок сороков" и его публикаций в социальных сетях на тему ложных выводов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан", - цитирует РИА "Новости" обращение Бутиной.

Депутат просит принять меры прокурорского реагирования, если сведения о распространении фейков подтвердятся.

Напомним, что недавно движение "Сорок сороков" объявило о сборе подписей за отставку правительства.

Теги: мария бутина, сорок сороков, фейки, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7075

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Стоимость samsung galaxy j5 с гарантией в интерне-магазине www.mvideo.ru