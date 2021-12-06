Бутина попросила генпрокурора проверить движение "Сорок сороков"

Депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина направила на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить деятельность движения "Сорок сороков" на предмет распространения фейков о вакцинации от коронавируса.

"На мое имя поступило обращение гражданина Т.Ф. Татаренкова о деятельности движения "Сорок сороков" и его публикаций в социальных сетях на тему ложных выводов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан", - цитирует РИА "Новости" обращение Бутиной.

Депутат просит принять меры прокурорского реагирования, если сведения о распространении фейков подтвердятся.

Напомним, что недавно движение "Сорок сороков" объявило о сборе подписей за отставку правительства.