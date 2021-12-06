06 Декабря 2021
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Происшествия В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: YouTube-канал Валерия Рашкина

Рашкин прибыл на допрос в Следственный комитет

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, ранее лишенный неприкосновенности, прибыл на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает РИА Новости.

2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела.

Сам Рашкин заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.

Теги: валерий рашкин, лось, незаконная охота



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