Администрация президента: Отрицание вакцинации – это стратегия по уничтожению народа

Начальник управления общественных проектов администрации президента России Сергей Новиков жестко высказался в адрес противников вакцинации от коронавируса. По его мнению, "отрицание вакцинации от коронавируса – это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа".

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек. И как бы считается, что это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения... Нет, это стратегия по уничтожению народа. И мы просто должны это знать", - цитирует Новикова РИА Новости.

Чиновник воспользовался приемом своих оппонентов, которые часто вспоминают фашистов. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком. "Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", - добавил представитель кремлевской администрации.