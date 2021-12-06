Администрация президента: Отрицание вакцинации – это стратегия по уничтожению народа

06 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
обращение, противники QR-кодов (2021) | Фото: Накануне.RU

Администрация президента: Отрицание вакцинации – это стратегия по уничтожению народа

Начальник управления общественных проектов администрации президента России Сергей Новиков жестко высказался в адрес противников вакцинации от коронавируса. По его мнению, "отрицание вакцинации от коронавируса – это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа".

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек. И как бы считается, что это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения... Нет, это стратегия по уничтожению народа. И мы просто должны это знать", - цитирует Новикова РИА Новости.

Чиновник воспользовался приемом своих оппонентов, которые часто вспоминают фашистов. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком. "Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", - добавил представитель кремлевской администрации.

Теги: администрация президента, вакцинация, чиновник, антипрививочники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7067

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети