06 Декабря 2021
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Происшествия В России
Александр Лефель (2021) | Фото: facebook.com / Александр Лефель

Суд перевел под домашний арест бывшего вице-президента "ПИК"

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия перевел под домашний арест бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Срок домашнего ареста фигуранту дела установлен до 7 февраля 2022 года. Лефелю запрещен выход из дома и использование средств связи.

По данным ТАСС, ранее Лефель дал признательные показания. В ближайшее время решится вопрос о заключении прокуратурой с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Лефель был задержан в октябре. В "ПИК заявили, что сами инициировали уголовное преследование бывшего вице-президента.

Сотрудники службы безопасности компании установили факты злоупотреблений со стороны Лефеля в период 2017-2018 годов при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Ущерб от его действий девелопер оценивает в 100 млн рублей.

Ранее в "ГК Самолет", где Лефель сейчас занимает должность директора по развитию, открестились от ситуации, заметив, что дело относится к времени работы топ-менеджера в "ПИК".

Теги: гк пик, александр лефель



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