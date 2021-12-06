Куйвашев разрешил минкульту составлять протоколы за нарушения covid-ограничений

В Свердловской области министерству культуры разрешили составлять протоколы за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом говорится в указе главы региона Евгения Куйвашева, который внес соответствующие изменения, увеличив число лиц с аналогичными полномочиями.

Теперь сразу четыре представителя ведомства могут составлять административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", санкция за нарушение которой предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тыс. руб. Наказание по данным протоколам назначает суд.

Помимо этого губернатор также расширил перечень представителей министерства общественной безопасности и министерства агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности.

Представители ведомств, наделенные новыми полномочиями, входят в контрольные группы, которые проверяют общественные места на соблюдение масочного режима. До этого протоколы имели право составлять только сотрудники министерства спорта и МОБ.