06 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область
Авария, трасса Тюмень - Омск, Заводоуковск (2021) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

Установлены личности жертв аварии, случившейся на трассе Тюмень - Омск

Установлены личности погибших в ДТП под Заводоуковском на 97-м км трассы Тюмень – Омск, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Погибла семья из Тюмени: отец-водитель 50-ти лет, его 46-летняя жена и сыновья 12 и 22 лет. Предварительно, 37-летний водитель автомобиля "Скания", ехавший из Омска в Сыктывкар, не смог выбрать безопасную дистанцию. Большегруз врезался в заднюю часть легкового автомобиля "Шевроле". После этого "Шевроле" выбросило на "встречку", где произошло столкновение с большегрузом "Вольво".

Все, кто ехал в легковом автомобиле, погибли, водители большегрузов не пострадали.

Теги: Авария, трасса, Тюмень - Омск, дети



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