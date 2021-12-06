Российский спортсмен, боец ММА Федор Емельяненко побывал в шахте "Уралкалия"

По приглашению "Уралхим" и "Уралкалий" в Пермском крае побывал председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", Знаменитый российский спортсмен и общественный деятель посетил рудник "Уралкалия", провел мастер-класс с местными учениками школ самбо, дзюдо, спортивной борьбы, бокса, кикбоксинга, тайского бокса и ММА. В рамках программы посещения Федор Емельяненко побывал в центре ММА в Перми, встретился с молодежным активом филиала "Азот" "Уралхим", пообщался с воспитанниками школы Олимпийского резерва самбо и дзюдо в Березниках, увидел, как реконструируют Никольский храм, провел автограф-сессию в СШОР "Олимпиец" и посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Соликамске.

Начался визит Федора Емельяненко в Пермский край в рамках программы "Миссия чемпиона" с рабочей встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Итогом делового общения стала договоренность о проведении в Перми в 2022 году всероссийского турнира по ММА, который будет приурочен к 300-летию региональной столицы. Планируется, что турнир станет ежегодным, и в будущем может проходить не только в Перми, но и в Березниках и Соликамске. Также стороны договорились о создании краевого отделения лагеря для молодежи "Большая перемена".

"Межрегиональная программа "Миссия чемпиона", которую мы запустили совместно с "Уралхим" и "Уралкалий", была согласована с нашим главным руководителем – Дмитрием Мазепиным, который утвердил ее и дал старт. Компания сегодня реализует программу "Уралхим – детям", которая включает в себя приезд лидеров общественного мнения, спортивных фигур и не только. В том числе, деятелей образования и здравоохранения", - заявил советник генерального директора АО "Уралхим", депутат заксобрания Пермского края, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Главным событием заключительного дня пребывания Федора Емельяненко в Пермском крае стал масштабный мастер-класс в Соликамске. Уникальность состояла в том, что в нем было запланировано участие 100 молодых спортсменов, представляющих различные виды единоборств. Проводить открытую тренировку "Последнему императору" помогал его воспитанник, многократный чемпион мира по боевому самбо, член Fedor Team Кирилл Сидельников. Интерес же вызывало то, какой микс из стилей образуется на татами и какими советами легенда ММА поделится с подрастающим поколением.

Мастер-классом программа в этот день не ограничивалась. Накануне гости в сопровождении представителей холдинга посетили рудник "Уралкалия", расположенный в Березниках. На протяжении полутора часов делегация находилась на глубине 400 метров под землей и наблюдала за тем, как осуществляется добыча калийной соли. Федор Емельяненко и Кирилл Сидельников внимательно слушали рассказ гида и демонстрировали неподдельный интерес к необычной экскурсии. Вернувшись на поверхность, именитые спортсмены провели фотосессию в спортивной школе Соликамска "Олимпиец", Федор Емельяненко пообщался с юными спортсменами и раздал автографы многочисленным желающим.

Во время мастер-класса на двух татами были объединены спортсмены разной школы, возраста и уровня мастерства. Несмотря на это, все смотрелось крайне интересно. В связи с тем, что уровень участников заметно разнился, было решено отрабатывать базовые вещи. Например, в ударной технике все свелось к комбинациям, состоящим из трех-четырех ударов, которые начинались с рук и завершались ударами ногами. В борьбе все ограничилось базовыми подсечками и проходами в две ноги, а в партере – рычагами локтя, кимурой и американой.

"Мастер-класс – всегда творческий, обоюдный процесс. Смотришь, как люди воспринимают информацию, способны ли принять что-то еще. Конечно, очень мало времени. Было бы правильнее отделить бойцов одного вида единоборств от другого. Сегодня старались по чуть-чуть разобрать каждое направление, но этого мало. Мне очень понравилось работать с ребятами. Воспринимали информацию, все схватывали. Если были какие-то ошибки, то исправлялись. Всегда интересно живое общение, когда видишь обратную связь, отдачу, огромное желание учиться. Раньше занимался с маленькими детьми, сейчас продолжаю с командой. Очень рад, что здесь был Кирилл Сидельников. Он обладает задатками наставника, в этом плане выделяю его из всей Fedor Team. Он все видит, чувствует, знает, может помочь любому из коллектива. Сегодня он дополнял мои наставления", - отметил Емельяненко.

"Мы с Федором все прорабатывали. Но надо понимать, что все исполненные им сегодня приемы ощущаются. И это касается ударной техники - руки отсыхают, лоу-кики чувствуются. На себе знаю, что такое рычаг локтя. То ли становлюсь взрослым, то ли старею, но для меня это страшно. Видел, когда у человека щелкнула рука в ходе проведения армбара, был перелом. Поэтому сегодня было боязно, когда Емельяненко проводил подобное ребятам. Знаю, как жестко Федор Владимирович делает их", - сказал Сидельников.

2,5-часовой мастер-класс перешел в сеанс видеосвязи прямо на татами с пилотом команды "Формулы-1" Haas Никитой Мазепиным. В ходе общения бойцы и пилот выразили поддержку друг другу. Никита пригласил Федора и бойцов Fedor Team поддержать его выступление на Гранпри России в сентябре будущего года. Завершилось все пресс-конференцией, где Федор Емельяненко с Кириллом Сидельниковым раздавали автографы и фотографировались с болельщиками и посетителями мастер-класса.