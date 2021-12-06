Уралец перевел 900 тысяч мошеннику, выдавшему себя за сотрудника областного правительства

Пожилой житель Новоуральска перевел неизвестному 900 тысяч рублей. Мошенник выдал себя за сотрудника областного правительства.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, к ним обратился пенсионер 1944 года рождения. Он рассказал, что ему на сотовый позвонил некий человек и представился "сотрудником департамента Свердловской области Головановым С.А.". Звонивший заявил, что все деньги мужчины, которые находятся на расчетном счету, пытался снять неизвестный. Якобы в службе безопасности банка и полиции данную операцию заметили и приостановили, а чтобы сберечь деньги, необходимо в кратчайшие сроки их снять и перевести на указанные им реквизиты.

Незнакомец предупредил пожилого человека, что никому, включая родных, знакомых и особенно сотрудников банка, говорить об этом нельзя. Далее был проведен подробный инструктаж, как именно себя вести: так, пенсионер должен был сообщить сотруднику банка, что средства он переводит своему племяннику в Москву.

Уралец все сделал, как велели, и стал ждать, когда ему перезвонят и скажут, как вернуть деньги. О том, что пенсионер попал в ловушку мошенников, он понял лишь спустя три дня после разговора с родственниками, которые пришли навестить дедушку.

Мужчина сразу отправился в полицию. Сейчас звонившего ищут.

Напомним, ранее в свердловском управлении ФСБ предупредили о мошенниках, звонящих под видом спецслужб.