06 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
приложение для мигрантов, телефон, мобильное приложение, руки (2021) | Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Уралец перевел 900 тысяч мошеннику, выдавшему себя за сотрудника областного правительства

Пожилой житель Новоуральска перевел неизвестному 900 тысяч рублей. Мошенник выдал себя за сотрудника областного правительства.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, к ним обратился пенсионер 1944 года рождения. Он рассказал, что ему на сотовый позвонил некий человек и представился "сотрудником департамента Свердловской области Головановым С.А.". Звонивший заявил, что все деньги мужчины, которые находятся на расчетном счету, пытался снять неизвестный. Якобы в службе безопасности банка и полиции данную операцию заметили и приостановили, а чтобы сберечь деньги, необходимо в кратчайшие сроки их снять и перевести на указанные им реквизиты.

Незнакомец предупредил пожилого человека, что никому, включая родных, знакомых и особенно сотрудников банка, говорить об этом нельзя. Далее был проведен подробный инструктаж, как именно себя вести: так, пенсионер должен был сообщить сотруднику банка, что средства он переводит своему племяннику в Москву.

Уралец все сделал, как велели, и стал ждать, когда ему перезвонят и скажут, как вернуть деньги. О том, что пенсионер попал в ловушку мошенников, он понял лишь спустя три дня после разговора с родственниками, которые пришли навестить дедушку.

Мужчина сразу отправился в полицию. Сейчас звонившего ищут.

Напомним, ранее в свердловском управлении ФСБ предупредили о мошенниках, звонящих под видом спецслужб.

Теги: мошенник, полиция, перевод



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