06 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Веселый поросенок, поросенок, свинья (2016) | Фото: vmirechudes.com

Губернатор отменил карантин по африканской чуме свиней в воинской части в Екатеринбурге 

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отменил карантин на территории войсковой части на Пехотинцев, 3, который был введен на продовольственном складе столовой ООО "Парус" из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном главой области.

Напомним, что на время карантина на склад разрешено было пускать только персонал, специалистов ветеринарной службы, а также специалистов по ликвидации заболевания. На территории также была запрещена продажа убоя животных и животноводства.

Карантин также снят на территории лесного массива Ирбитского района. До этого ограничения были отменены и на личном подсобном хозяйстве в селе Калиновском. Напомним, что именно там был выявлен первый очаг. Режим ЧС отменен и в п. Восточный (Камышловский район), д. Старые решеты (Первоуральск), в Камышлове, в СИЗО-5 Екатеринбурга, а также на территории полигона твердых бытовых отходов Богдановичского района.

Напомним, что из-за африканской чумы свиней сразу в нескольких населенных пунктах Свердловской области ввели режим ЧС. Среди них есть муниципалитеты, в которых расположены крупные свинокомплексы, в том числе ООО АПХ Мираторг (Березовский), ООО Агрокомплекс Горноуральский (п. Горноуральский), а также АО Свинокомплекс Уральский и КФХ Безверхая Ирина Михайловна (г. Богданович).

Теги: Екатеринбург, воинская часть, чума свиней, карантин



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