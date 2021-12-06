Сильные морозы на Ямале заблокировали работу мусоровозов

На Ямале из-за сильных морозов возникли сложности с вывозом мусора. Об этом сообщает региональный мусорный оператор "Инновационные технологии" на странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за того, что в автономном округе температура воздуха в ряде городов и районов снизилась до минус сорока градусов, замерзла гидравлическая система мусоровозов.

"Вывоз ТКО осуществляется по фактической возможности мусоровозами и путем удаления переполнений контейнеров "вручную". Например, в Салехарде вывоз ТКО начался в рабочем режиме при температуре -30, но при достижении значений -40 вывоз был остановлен (замерзла гидравлическая система мусоровозов). Часть контейнерных площадок не была очищена. Аналогичная ситуация во многих других населенных пунктах Ямала", - говорится в сообщении.

Жителей округа попросили отнестись к ситуации с пониманием.