06 Декабря 2021
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Мусоровозы (2020) | Фото: Накануне.RU

Сильные морозы на Ямале заблокировали работу мусоровозов

На Ямале из-за сильных морозов возникли сложности с вывозом мусора. Об этом сообщает региональный мусорный оператор "Инновационные технологии" на странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за того, что в автономном округе температура воздуха в ряде городов и районов снизилась до минус сорока градусов, замерзла гидравлическая система мусоровозов.

"Вывоз ТКО осуществляется по фактической возможности мусоровозами и путем удаления переполнений контейнеров "вручную". Например, в Салехарде вывоз ТКО начался в рабочем режиме при температуре -30, но при достижении значений -40 вывоз был остановлен (замерзла гидравлическая система мусоровозов). Часть контейнерных площадок не была очищена. Аналогичная ситуация во многих других населенных пунктах Ямала", - говорится в сообщении.

Жителей округа попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Теги: мусоровоз, вывоз мусора, морозы



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