06 Декабря 2021
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Экстренная посадка, S7, Большое Савино, Пермь (2020) | Фото: Евгений Кузнецов

После посадки "обледенелого" самолета S7 в Иркутске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как экипаж самолета S7, летевшего из Магадана в Новосибирск, на некоторое время потерял управление. В самой компании, правда, считают, что потери управления не было: "самолет попал в сложное пространственное положение".

Об инциденте стало известно еще на прошлой неделе, тогда СКР начал проверку. Сегодня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, самолет Airbus 321 2 декабря около 13 часов по местному времени был вынужден совершить посадку в Иркутске, хотя летел из Магадана в Новосибирск. На борту было 202 пассажира и семь членов экипажа.

Хотя никто не пострадал, а самолет остался цел, инцидент развивался весьма трагично, о чем свидетельствуют переговоры экипажа с диспетчером, попавшие в сеть и СМИ. Предположительно, за считанные секунды борт потерял в высоте около 2 тыс. метров, в какой-то момент самолет фактически вышел из-под контроля.

"В ходе доследственной проверки было установлено, что в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипажем отмечалось сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении Восточного межрегионального управления на транспорте СКР.

СМИ сообщали, что к проблемам могла привести неправильная противообледенительная обработка перед полетом (включая возможность некачественной жидкости).

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование "серьезного авиационного инцидента".

"Наземные и бортовые средства объективного контроля будут направлены на исследование в ФАУ "Авиарегистр России", где будет проведено математическое моделирование данной ситуации. Проводится анализ качества противообледенительной обработки самолета в аэропорту Магадан. Отобранные образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, направлены для проведения специальных исследований в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА. Специалистами ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома Магадан в момент инцидента", - сообщили в СКР.

Теги: s7, антиобледенительная обработка, самолет, airbus, уголовное дело



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