Организаторы сада на площади 1905 года стали призерами национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS

III Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера", подаривший Екатеринбургу зеленый сад на Площади 1905 года, занял второе место в финале X Национальной премии Russian Event Awards. Всероссийский заключительный этап премии состоялся 1-3 декабря в Ульяновске. Туда организаторы "Атмосфера" поехали с первым местом в номинации "Лучше туристическое событие в области культуры и искусства с населением города более 100 тысяч человек" на региональном уровне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Green Park, за премию в области развития индустрии событийного туризма в финале боролось 208 проектов из 49 регионов страны, каждый из которых также проходил предварительный отбор по регионам. Проект "Атмосферы" был представлен в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства". Диплом директору фестиваля Юлии Сорокиной вручили на сцене в ульяновском Дворце культуры "Губернаторский".

"На конкурсе были представлены достойные мероприятия, хотелось бы посетить каждое. Проекты-финалисты заряжают новыми идеями и вдохновляют, ведь настолько нестандартно подходить к проведению мероприятий могут, наверное, только в России. На премии мы заняли второе место, что дает нам еще большее желание отточить свой проект, сделать более интересным и наполненным, чтобы в будущем приглашать гостей со всей России к нам в Екатеринбург. На данный момент мы работаем на тем, чтобы фестивальные сады в 2022 были переданы социальным объектам: детским больницам, хосписам, детским домам и другим социальным учреждениям. 8 садов, 8 районов города, 8 источников тепла, красоты и уюта там, где они нужны больше всего", - поделилась планами Юлия Сорокина.

Напомним, что "Атмосфера" вернется в Екатеринбург в 2022 году с аналогичным проектом. В следующем году по окончанию фестиваля, на улицы уральской столицы могут переместиться не отдельные деревья и кустарники, а целые садовые композиции. Этим летом за 16 дней сквер в центре города посетило свыше 133 тыс. человек.

В настоящее время идет прием заявок от ландшафтных дизайнеров на конкурс проектов. Участие в конкурсе могут принять архитекторы, специалисты сферы ландшафтного искусства, профессионалы, чья деятельность связана с озеленением города или частных пространств. Главную тему фестиваля могут предложить сами горожане, а автор лучшей концепции получит символическую премию в размере 10 тыс. рублей. Для участия в активности нужно написать сообщение на email Ld.greenpark@mail.ru.