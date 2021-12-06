06 Декабря 2021
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Диплом за 2 место в финале X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS - 2021 (2021) | Фото: пресс-служба Green Park

Организаторы сада на площади 1905 года стали призерами национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS

III Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера", подаривший Екатеринбургу зеленый сад на Площади 1905 года, занял второе место в финале X Национальной премии Russian Event Awards. Всероссийский заключительный этап премии состоялся 1-3 декабря в Ульяновске. Туда организаторы "Атмосфера" поехали с первым местом в номинации "Лучше туристическое событие в области культуры и искусства с населением города более 100 тысяч человек" на региональном уровне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Green Park, за премию в области развития индустрии событийного туризма в финале боролось 208 проектов из 49 регионов страны, каждый из которых также проходил предварительный отбор по регионам. Проект "Атмосферы" был представлен в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства". Диплом директору фестиваля Юлии Сорокиной вручили на сцене в ульяновском Дворце культуры "Губернаторский".

Диплом за 2 место в финале X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS - 2021(2021)|Фото: пресс-служба Green Park

"На конкурсе были представлены достойные мероприятия, хотелось бы посетить каждое. Проекты-финалисты заряжают новыми идеями и вдохновляют, ведь настолько нестандартно подходить к проведению мероприятий могут, наверное, только в России. На премии мы заняли второе место, что дает нам еще большее желание отточить свой проект, сделать более интересным и наполненным, чтобы в будущем приглашать гостей со всей России к нам в Екатеринбург. На данный момент мы работаем на тем, чтобы фестивальные сады в 2022 были переданы социальным объектам: детским больницам, хосписам, детским домам и другим социальным учреждениям. 8 садов, 8 районов города, 8 источников тепла, красоты и уюта там, где они нужны больше всего", - поделилась планами Юлия Сорокина.

Напомним, что "Атмосфера" вернется в Екатеринбург в 2022 году с аналогичным проектом. В следующем году по окончанию фестиваля, на улицы уральской столицы могут переместиться не отдельные деревья и кустарники, а целые садовые композиции. Этим летом за 16 дней сквер в центре города посетило свыше 133 тыс. человек.

В настоящее время идет прием заявок от ландшафтных дизайнеров на конкурс проектов. Участие в конкурсе могут принять архитекторы, специалисты сферы ландшафтного искусства, профессионалы, чья деятельность связана с озеленением города или частных пространств. Главную тему фестиваля могут предложить сами горожане, а автор лучшей концепции получит символическую премию в размере 10 тыс. рублей. Для участия в активности нужно написать сообщение на email Ld.greenpark@mail.ru.

Теги: Атмосфера-2021, сад на площади, национальная премия, RUSSIAN EVENT AWARDS, диплом



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