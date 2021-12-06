В Челябинске экс-заведующий кафедрой УралГУФК получил срок в колонии за взятки от студентов

В Челябинске бывшего заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры приговорили к 4,5 годам в колонии общего режима за получение взяток на 1,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2013-2020 гг. обвиняемый получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.

Сумма полученной взятки конфискована в доход государства.