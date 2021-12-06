Кремль: Переговоры Путина и Байдена пройдут в закрытом режиме
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться.
Видеоконференция пройдет в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Переговоры пройдут 7 декабря, после 18:00 по московскому времени. Как ожидается, они будут продолжительными. Заявления Путина по итогам встречи не планируется.
По словам Пескова, лидеры обсудят двусторонние отношения, находящиеся в плачевном состоянии, а также реализацию женевских договоренностей.
Также на встрече президенты затронут ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России, передает ТАСС.
Напомним, впервые Владимир Путин и Джо Байден встретились с глазу на глаз в Женеве 16 июня этого года, но с тех пор двусторонних переговоров у них не было.