Кремль: Переговоры Путина и Байдена пройдут в закрытом режиме

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться.

Видеоконференция пройдет в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры пройдут 7 декабря, после 18:00 по московскому времени. Как ожидается, они будут продолжительными. Заявления Путина по итогам встречи не планируется.

По словам Пескова, лидеры обсудят двусторонние отношения, находящиеся в плачевном состоянии, а также реализацию женевских договоренностей.

Также на встрече президенты затронут ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России, передает ТАСС.

Напомним, впервые Владимир Путин и Джо Байден встретились с глазу на глаз в Женеве 16 июня этого года, но с тех пор двусторонних переговоров у них не было.