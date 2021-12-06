Нижневартовск примет XVIII Кубок мира по боксу нефтяных стран

С 7 по 11 декабря в Нижневартовске состоится XVIII Кубок мира по боксу нефтяных стран среди мужчин и женщин 19-40 лет, посвященный памяти Героя социалистического труда Салманова. Столица Самотлора в восьмой раз принимает участников международного мероприятия на своей территории, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как рассказала во время брифинга заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская, спортсмены будут размещены в гостиницах, которые соответствуют всем требованиям, продумана маршрутная логистика передвижения участников. Все мероприятия согласованы с организаторами турнира и сотрудниками Роспотребнадзора.

"Мы готовы. Безусловно, безопасность и комфорт – основные приоритеты данного масштабного мероприятия, которое стало возможным благодаря поддержке правительства округа, лично губернатора Югры Натальи Комаровой, Федерации бокса России и Федерации бокса округа. Для нас это важно и ценно. Отмечу, соревнования пройдут при поддержке ПАО "НК "Роснефть"". Выражаем благодарность нашим постоянным партнерам", – сказала Ирина Воликовская.

По словам исполнительного директора Федерации бокса Югры, заместителя главного судьи соревнований Рамиза Гадиева, обладатели золотых медалей Кубка мира по боксу смогут рассчитывать на титул "Мастер спорта международного класса".

"Сильнейшие боксеры национальных сборных 16-ти стран приедут в Нижневартовск. Более 100 мужчин в 13 весовых категориях, более 50 женщин в 6 весовых категориях, – пояснил Рамиз Гадиев. – Хочу поблагодарить администрацию города Нижневартовска, правительство Югры за помощь в организации соревнований. Мы очень рады, что событие состоится. Нижневартовск обладает солидным опытом в проведении таких событий, уверен, всё пройдет на высшем уровне. Надеюсь, что спортсмены покажут красивый, зрелищный бокс".

В составе российской команды четыре спортсмена – Дмитрий Захаров, Али Шарифов, Руслан Пидгирняк, Ярослав Дороничев. Альберт Батыргазиев не будет принимать участие в турнире – он готовится к другим соревнованиям.

Среди почетных гостей – двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко (2004 и 2008), олимпийский чемпион Гадарбек Гадарбеков (2004), серебряный призер Олимпийских игр Султан Ибрагимов (2000), девятикратный чемпион мира среди профессионалов Юрий Арбачаков, а также югорские именитые спортсмены – призёр Олимпийских игр (2000) и чемпионата мира (1999), многократный чемпион России Александр Малетин, многократный чемпион мира и Европы Евгений Макаренко, чемпион мира по версии WBO (2013, 2014) Руслан Проводников.

"Благодаря проведению Кубка мира по боксу нефтяных стран, уже неделю в Нижневартовске тренируется сборная России по боксу. Для наших тренеров и их подопечных это ценный опыт, который пригодится в воспитании будущих олимпийских чемпионов", – сказала Ирина Воликовская.

В рамках турнира запланирована культурно-познавательная программа. Спортсмены узнают о колоритных особенностях быта и традициях коренных народов Севера. Мероприятие пройдет в соответствии с защитным протоколом. Для удобства болельщиков прямая трансляция соревнований будет организована на сайте Федерации бокса России.