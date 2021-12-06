Возможность отзыва депутата избирателями в случае недоверия – опасная вещь, - Крашенинников

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня не поддержал поправку в скандальный закон о региональной власти, которая предлагала дать избирателям возможность отзывать депутата, если доверие к нему утрачено.

Поправку в законопроект Крашенинникова-Клишаса ко второму чтению внесла депутат от КПРФ, супруга Николая Платошкина Анжелика Глазкова. Она отметила, что неоднократно от своих избирателей слышала, что они бы хотели иметь возможность отзывать своего представителя на любом уровне законодательной власти – муниципальном, региональном и федеральном

Однако, по мнению главы комитета и соавтора законопроекта, "единоросса" Павла Крашенинникова, это создает опасность расправ над депутатом. Возможностью могут воспользоваться не только избиратели, но и партии-конкуренты, которые будут сводить счеты, а отзыв "превратиться в политтехнологический ход, в пиар-ход конкретной партии". "Круговерть можно закрутить такую… мы в 90-е уже проходили. Это достаточно опасная вещь, которая звучит красиво", - заключил Крашенинников и предложил отклонить поправку, комитет его поддержал.