В центре Екатеринбурга вспыхнул пассажирский автобус

В понедельник днем в центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 14 часов 23 минуты поступил сигнал о пожаре на улице 8-е Марта. На площади в 4 квадратных метра огнем был поврежден моторный отсек автобуса "МАЗ".

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь потушен в течение трех минут.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.