06 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в автобусе (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В центре Екатеринбурга вспыхнул пассажирский автобус

В понедельник днем в центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 14 часов 23 минуты поступил сигнал о пожаре на улице 8-е Марта. На площади в 4 квадратных метра огнем был поврежден моторный отсек автобуса "МАЗ".

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь потушен в течение трех минут.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Пожар в автобусе (2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: автобус, пожар, Екатеринбург



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