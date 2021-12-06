Испытания вакцины для детей от COVID-19 младше 12 лет начнутся в начале 2022 года

Исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет начнутся в начале 2022 года. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Напомним, ранее на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. В гражданский оборот детская вакцина должна поступить уже в декабре этого года.

Владимир Путин обратил внимание на то, что другие страны, в частности – Китай, уже разрабатывают вакцины для детей от двух лет. Глава государства поручил разработать в России такую же вакцину. Он добавил, что вакцинация должна быть добровольной, но в наличии в стране такая вакцина для желающих должна быть.