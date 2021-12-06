06 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми в ноябре снизилось число вызовов "скорой" к больным COVID-19

В ноябре в Перми снизилось число вызовов "скорой". Как сообщили Накануне.RU в Пермской станции скорой медицинской помощи, в минувшем месяце было зарегистрировано 41 551 вызовов.

"Из них в экстренной форме – 6040. В неотложную помощь передано – 11871. Безрезультатных вызовов – 3928", - говорится в сообщении.

Всего доставлено на госпитализацию – 13 802 человек. С коронавирусом было госпитализировано 2 961 человек. Общее число вызовов к больным COVID-19 составило - 4 940. К больным с пневмониями – 2416, госпитализировано - 1450, с ОРВИ – всего 7965 выездов, госпитализировано – 792

Месяцем ранее вызовов было 46166, а от больных коронавирусом 8662.

Также медики помогли 24 пациентам с переохлаждением.

Теги: скорая, коронавирус, вызовы



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