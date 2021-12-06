В Магнитогорске фермера подозревают в хищении субсидии

В Магнитогорске руководителя фермерского угодья подозревают в мошенничестве при получении субсидии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, мужчина предоставил в региональных минсельхоз заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы необходимости увеличения количества голов крупного рогатого скота на ферме. Он получил субсидию в размере 250 тыс. рублей, но деньги потратил на личные нужды.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.