06 Декабря 2021
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Дом купцов Ижболдиных в Екатеринбурге, Ленина пр., 22/Хохрякова ул., 1 (2021) | Фото: общественная организация &quot;Уральский хронотоп&quot;

В Екатеринбурге при реставрации могли повредить Дом купцов Ижболдиных

В общественной организации по защите культурного наследия "Уральский хронотоп" заявили о возможных нарушениях при реставрации старинного дома в центре Екатеринбурга.

Как рассказали Накануне.RU общественники, речь идет о Доме купцов Ижболдиных на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова.

"Наши памятники надо спасать не только от "инвесторов", но и от "реставраторов". Давно наблюдаем за этим объектом. Во время работ у него здорово повредили наличники, которые входят в состав предмета охраны", - сообщили в "Уральском хронтопе".

Дом купцов Ижболдиных в Екатеринбурге, Ленина пр., 22/Хохрякова ул., 1(2021)|Фото: общественная организация "Уральский хронотоп"

Дом купцов Ижболдиных в Екатеринбурге, Ленина пр., 22/Хохрякова ул., 1(2021)|Фото: общественная организация "Уральский хронотоп"

Организация направляла обращение в Управление госохраны. Однако в ведомстве ответили, что все работы являются согласованными.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева на улице Карла Либкнехта, 3. В "Уральском хронотопе" заявляли, что снос был произведен с нарушениями.

Теги: дом, реставрация, Екатеринбург



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