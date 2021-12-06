В Екатеринбурге при реставрации могли повредить Дом купцов Ижболдиных

В общественной организации по защите культурного наследия "Уральский хронотоп" заявили о возможных нарушениях при реставрации старинного дома в центре Екатеринбурга.

Как рассказали Накануне.RU общественники, речь идет о Доме купцов Ижболдиных на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова.

"Наши памятники надо спасать не только от "инвесторов", но и от "реставраторов". Давно наблюдаем за этим объектом. Во время работ у него здорово повредили наличники, которые входят в состав предмета охраны", - сообщили в "Уральском хронтопе".

Организация направляла обращение в Управление госохраны. Однако в ведомстве ответили, что все работы являются согласованными.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева на улице Карла Либкнехта, 3. В "Уральском хронотопе" заявляли, что снос был произведен с нарушениями.