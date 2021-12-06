Нарусова обвинила "единоросса" Крашенинникова в поддержке двойных стандартов

Сегодня в Госдуме комитет по госстроительству и законодательству под председательством "единоросса" Павла Крашенинникова рассматривал поправки в его же законопроект (внесен совместно с сенатором Андреем Клишасом) о региональной власти.

После долгого и бурного обсуждения была отклонена поправка, разрешающая главам регионов называть себя президентом (на этом настаивали представители Татарстана).

Была также отклонена попытка вдовы первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака переименовать глав городов федерального значения в мэров. Сенатор Людмила Нарусова в своем выступлении вообще не касалась Севастополя (где город возглавляет губернатор), а сразу перешла к противоречию "мэр в Москве – губернатор в Санкт-Петербурге".

Она вспомнила историю вопроса – почему глава Санкт-Петербурга вообще стал губернатором: "В 1996 году это был акт волюнтаризма со стороны президента Ельцина – тогда было решено под выборы 1996 года объединить Санкт-Петербург и Ленобласть, под это и вводилась должность губернатора – на будущее. Само по себе это нелепо звучит, но установилось. Я предлагаю исправить это в свете несостоявшегося решения об объединении и вернуть наименование главы города федерального значения Санкт-Петербурга – мэр".

Крашенинников предложил Нарусовой спросить горожан: "Это должны решать граждане города. Как они решат – так и будет. Есть базовое понятие – глава, дальше уже внутри субъекта должно приниматься решение. Я прекрасно помню все эти события, были они, нравится нам это или нет, но это уже другой вопрос".

"Как Вы, Павел Владимирович, лавируете, как избирательно трактуете нормы. Мы будем решать, как будет называться глава Татарстана, а все остальные – сами решайте. Это не только нарушение логики, но и двойные стандарты", - заявила Нарусова.