06 Декабря 2021
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Экономика В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

Сбербанк в четвертый раз за год повысил ставки по большей части ипотечных программ.

Как следует из данных на сайте банка, ставки по ипотеке на вторичное жилье повышены на 0,2 процентного пункта - до 9,3%, на новостройки - на 0,5 процентных пункта - до 9,3%.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,6% до 9,9%, на покупку загородной недвижимости (дачи) - с 8,8% до 9,8%.

Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась - с 8,6% до 9,6% годовых.

В середине ноября Сбербанк третий раз за текущий год повысил процентные ставки по ипотечным кредитам. Вслед за ним на такой шаг решился ВТБ.

Отметим, повышать ставки банки начали после смены курса ЦБ в денежно-кредитной политике: регулятор уже шесть раз подряд повышал ключевую ставку и не исключает, что поднимет ее еще раз на заседании совета директоров в декабре. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%.

Теги: сбербанк, ставки по ипотеке



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