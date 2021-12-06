В Перми на заводе "Машиностроитель" информацию о вакцинации встроили в пропуск на предприятие

В Перми на заводе "Машиностроитель" трансформированы пропуска сотрудников – в них встроена информация о том, сделал ли работник прививку от коронавируса. После отстранения рабочих завода, о котором стало известно на прошлой неделе, на предприятие не допустили 30 сотрудников научно-исследовательского института, который находится на территории предприятия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"После публикации поста об отстранении от работы ста сотрудников завода "Машиностроитель" мне в личные сообщения стали писать работники этого предприятия. Те самые, которых отстранили. В основном, это люди семейные, с детьми, у большинства из них есть обязательства перед банками в виде неоплаченной ипотеки и кредитов. Но это не остановило руководство завода от того, чтобы не допустить своих не привитых сотрудников на работу. Кроме того, от работы отстранили ещё 30 человек – рабочих УНИИКМа (научно-исследовательского института), который находится на территории "Машиностроителя". Те, с кем мне удалось пообщаться, рассказали, что кого-то три недели назад предупредили об отстранении, сбросив в чат Viber-а приказ генерального директора, кому-то приказ дали подписать, а кого-то и вовсе уведомили лишь 29 ноября. Им сказали, что 2 декабря их не пустят на предприятие, если у них не будет прививки", - написала на своей странице "Вконтакте" активистка Людмила Ёлтышева.



По её словам, невыносимые условия для не привитых руководство "Машиностроителя" стало создавать ещё месяц назад.

"На территории завода заработала внутренняя система QR-кодов: в пропуске заводчан установлен чип, на который вносятся данные о вакцинации. Данные тех, кто прививался в медпункте "Машиностроителя", автоматически отправлялись руководству и далее вносились изменения через бюро пропусков, а после – и в сам пропуск. Ни о какой медицинской тайне здесь речи, конечно же, не идёт: минимум несколько человек в этой цепочке знали о том, кто сделал прививку, а кто не сделал. Те, кто вакцинировался самостоятельно, распечатывали сертификаты и отдавали начальству. Кроме того, не вакцинированные не имели права даже пройти в столовую, а она общая и для рабочих "Машиностроителя", и для рабочих института", - отметила Ёотышева.

На входе в столовую была установлена пропускная система с охраной.

"При соприкосновении с датчиком на турникете пропуск не привитых рабочих издавал звуковой сигнал, а далее начинала выть сирена, и охрана не пропускала человека на территорию столовой, даже в буфет. Такой вот своеобразный и изощренный инструмент психологического давления. Тем, у кого была вредность, выдавались специальные талоны на питание, и руководство завода привозило им еду прямо в цех. Люди ели, где придется: за грязными столами или ставили еду к себе на коленки. Те, кто забывали еду дома, восьмичасовую смену отрабатывали голодными. А ведь среди не привитых рабочих были и беременные женщины! Вам это ничего не напоминает? Так относились к заключенным в концлагерях, основной целью которых было уничтожение человека, как личности, ломка его воли и подчинение путем психологического давления и манипуляций", - отмечает Ёлтышева, добавив, что считает подобную практику принуждения к вакцинации позорной и недопустимой.

На заводе Накануне.RU сообщили, что оставят эту информацию без комментариев.