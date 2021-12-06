В тюменской колонии осужденный найден мертвым

В ИК-2 в Тюмени 3 декабря было обнаружено тело одного из осужденных. Предварительной причиной смерти следователи называют возможный суицид, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

После обнаружения тела, на место происшествия прибыли медицинские работники, которые провели реанимационные мероприятия, однако положительного результата они не дали.

По данному факту в УФСИН России по Тюменской области проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Материалы дела были переданы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.