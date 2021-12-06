РКН: Блокировка сайтов из-за закона "О приземлении" — последняя мера

В Роскомнадзоре высказались о последствиях для иностранных интернет-компаний, которые не успеют, как того требует закон "О приземлении", открыть в России свои представительства до 1 января 2022 года.

Заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин заявил, что блокировка и замедление сайтов – это последняя мера, которую ведомство не хотело бы применять.

"Это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают", - сказал он в интервью "Интерфаксу". По его словам, закон предоставляет широкий перечень механизмов по принуждению организаций к соблюдению российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. В него попали Google, Apple, Telegram и другие.

В августе Facebook и WhatsApp получили штрафы на несколько миллионов рублей от столичных судов за отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей.