06 Декабря 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

РКН: Блокировка сайтов из-за закона "О приземлении" — последняя мера

В Роскомнадзоре высказались о последствиях для иностранных интернет-компаний, которые не успеют, как того требует закон "О приземлении", открыть в России свои представительства до 1 января 2022 года.

Заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин заявил, что блокировка и замедление сайтов – это последняя мера, которую ведомство не хотело бы применять.

"Это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают", - сказал он в интервью "Интерфаксу". По его словам, закон предоставляет широкий перечень механизмов по принуждению организаций к соблюдению российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. В него попали Google, Apple, Telegram и другие.

В августе Facebook и WhatsApp получили штрафы на несколько миллионов рублей от столичных судов за отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей.

Теги: роскомнадзор, закон о приземлении, блокировка, IT-компании



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