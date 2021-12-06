06 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Бабушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

Заболеваемость ковидом в Свердловской области продолжает снижаться

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом.

По данным областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 682 новых случая заболевания. Наблюдается тенденция к снижению: если в субботу в регионе выявили 692 новых случая ковида, то в воскресенье - уже 687.

Всего, по данным оперштаба, на сегодняшний день в области выявлено 183 тыс. 429 случаев коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти Свердловской области не собираются вводить никаких послаблений в системе QR-кодов для посещения общественных мест.

Теги: ковид, снижение, заболеваемость, Свердловская область



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